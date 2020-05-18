Бледанс засветила таблетки для похудения и подогрела скандал между Борисовой и Кравец

Пользователи Сети принялись активно комментировать пост Эвелины Бледанс в "Инстаграм". Не осталась в стороне и телеведущая Дана Борисова. Она резко раскритиковала новое "увлечение" актрисы.
К конфликту подключилась известная певица, продюсер и модель Алена Кравец. Она назвала Дану Борисовой "фантазеркой" и поставила под сомнение ее идеальную физическую форму. При этом Кравец намекнула, что Борисова, возможно, сама принимает таблетки для похудения.
"Поэтому все, что говорит Д.Б., воспринимать уж точно серьезно нельзя", – заявила Кравец в своем микроблоге.
Певица объявила своим поклонникам, что ведет здоровый образ жизни и не принимает никаких специальных медицинских препаратов.
Похоже, тема похудения настолько в тренде, что звезды не стесняясь вступают в публичную перепалку друг с другом. Мнения поклонников разделились. Одни осуждают похудение с помощью таблеток, другие – поддерживают.
Ранее роскошную фигуру подписчикам своего "Инстаграм" продемонстрировала певица Анна Седокова. В связи с последними событиями звезда шоу-бизнеса находится в основном дома, но времени в самоизоляции даром не теряет и приводит в порядок собственное тело.
После поста Седоковой в "Инстаграм" пользователи Сети начали активно обсуждать ее аптечку. Судя по содержимому, певица хранит там различные БАДы, витаминные комплексы и средства по уходу. Есть и специальный препарат для похудения. Готовиться к выходу из карантина и заниматься собственным здоровьем следует уже сейчас, уверена звезда шоу-бизнеса.
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