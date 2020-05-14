Передается по наследству: дочь Заворотнюк узнала о дефекте организма

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поделилась интересным фактом. Анна указала на особенность собственного лица.

Заворотнюк-младшая с удивлением сообщила поклонникам, что ямочки на ее щеках – это мимический дефект, передающийся по наследству. По словам Анны, он возникает из-за недостаточности длинны лицевой мышцы.

Наследница знаменитости призналась, что до недавнего времени даже не подозревала, что с ее очаровательными щечками что-то не так. "Представляете?! Что же теперь делать?" – задалась вопросом Заворотнюк-младшая.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила, что любит то, как устроено ее лицо. Ямочки ей очень нравится, себя без них она не представляет.

Поклонники поддержали Анну Заворотнюк. Подписчики микроблога девушки отметили, что эта черта, наоборот, добавляет привлекательности.

"Ты такая сладкая с этими ямочками😘😘😘😘😘😘😘это очень красиво у меня тоже есть)), (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для меня ямочки это украшения, как говорят, ангел поцеловал. Очень красиво и мило ❤️", "Ваши ямочки это что-то, вы такая милая когда улыбаетесь, улыбайтесь чаще ❤😊😊", – рассуждали поклонники Анны Заворотнюк.