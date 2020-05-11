"Стыдно рассказать": подруга оттаскала Кожевникову за волосы из-за мужика

В своем инстаграм-аккаунте актриса посвятила пост белорусской коллеге и приятельнице Алесе Качер. Она оригинально поздравила девушку с Днем рождения.
Оказалось, что их дружба началась со скандала. Мария Кожевникова подралась с девушкой из-за ревности. Артистка сообщила, что соперница повыдирала ей волосы, и они на том месте так и не выросли. Сама же она дала обидчице пощечину. "Мне стыдно рассказать", – вспоминает о давнем случае знаменитость.
Однако несмотря на ссору девушки стали хорошими подругами. Более того, Алеса Качер – крестная мать одного из сыновей Марии Кожевниковой. Актриса выставила к своему посту архивное фото с подругой.
Отметим, звезда с семьей ответственно соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее Мария Кожевникова жаловалась, что набирает на карантине лишний вес. Она уже поправилась на семь килограммов.
Можно предположить, что знаменитость быстро придет в прежнюю форму. Ведь во время одной из беременностей артистка поправилась на 40 килограммов, но потом довольно быстро похудела.
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