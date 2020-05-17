Народ посмеялся над нелепыми телодвижениями Асмус под песню Киркорова

Сидящая на карантине Кристина Асмус вновь привлекла к себе внимание. Актриса показала поклонникам странный танец.

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус запустила в "Инстаграм" конкурс. Актриса опубликовала видео, где она исполняет танец под песню Филиппа Киркорова "Снег". Свои телодвижения звезда российского кино назвала "импровизированной чушью". Те поклонники, которые смогут повторить этот танец или выступят гораздо лучше, получат денежный приз, заявила Асмус.

Во время танца Кристина была очень серьезна. При этом, она успела залезть в шкаф с одеждой, изящно выйти из него и продолжить движения. Под конец выступления актриса упала на пол, словно умирающий лебедь.

Вычурные драматические движения Кристины заставили пользователей Сети смеяться во весь голос. Большинству понравился танец жены Харламова. "Кристина молодец, насмешила, такой треш!", "Это шедеврально! Кристин, тебя вряд ли кто-то перепляшет", – написали фолловеры.

Однако один из подписчиков упрекнул актрису, отметив, что совсем недавно Асмус собирала деньги на лечение больного малыша, а сейчас за глупость раздает рубли народу. "Отдайте лучше ребенку, раз деть некуда", – написал пользователь Сети. Кристина ответила, что она много денежных средств жертвует на благотворительность.