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"Мне стыдно за родителей": Кудрявцева шокировала снимком абсолютно голой дочери

Лера Кудрявцева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
В честь своего дня рождения Лера Кудрявцева обнародовала ряд фотографий, которые раньше никогда не показывала. Одна из них произвела особо сильное впечатление на общественность.
прочитано 877 раз

Накануне, 19 мая, свой день рождения отметила одна из самых популярных ведущих на отечественном телевидении Лера Кудрявцева. Обычно она не афиширует подробности частной жизни, но в честь важной даты решила сделать исключение. Так, именинница опубликовала несколько снимков, на которых запечатлела себя беременной (а свою беременность суеверная Лера тщательно скрывала вплоть до родов), а также показала новорожденную кроху, которую сняли буквально через несколько минут после появления на свет.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Фото девочки с синюшной (что считается нормой) кожей, объемными половыми органами и отрезанной пуповиной произвело неизгладимое впечатление, в том числе и на скандально известного блогера Лену Миро. "Мне кажется, с психикой Леры Кудрявцевой происходит что-то не то. Я не врач, диагнозы ставить не буду. Выражу свое личное мнение: в последнее время Кудрявцева ведет себя, как городская сумасшедшая", – сделала вывод Лена.

Миро крайне негативно отнеслась к тому, что Кудрявцева выставила настолько откровенное фото своей дочери. "Мне стыдно за родителей этой малышки. Мне жаль, что они, не думая башкой, поставили ребенка под удар на всю жизнь. Под удар насмешек сверстников. Под удар сексуальных фантазий педофилов", – заявила Миро.

Блогер посчитала, что Лера Кудрявцева решила обнародовать столь интимные кадры, чтобы доказать, что она сама вынашивала и рожала. Дело в том, что с тех пор, как стало известно о появлении на свет дочери Марии, в Сети стали ходить упорные слухи, будто Лера Кудрявцева не была беременна, а ребенка родила суррогатная мать.

Однако в недавнем интервью телеведущая призналась, что у нее долго не получалось зачать естественным путем, и тогда было принято решение воспользоваться ЭКО. Но даже и с этой процедурой все получилось не сразу. По словам Леры, ей удалось забеременеть с третьей попытки. "Я дикая ссыкунья в этом, поэтому после этого я два месяца просто бегала по врачам. Гормоны – это плохо. Я колола их в живот, это была минимальная доза", – рассказала телеведущая.

Автор: 20 мая 2020, 16:47 Источник: Живой журнал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Фу ты. Леро или миро, тогда и наши родаки с моими тремя сестрами и со мной облажались извращенцы? У них и у меня есть фото с голыми попами. Они есть у всех, а чего здесь удивительногл или плохого? Что-то не понимаю вашей постоянной "течки" в сторону жителей шоу бизнеса. Бывают заметки ничего, но чаще такая гадость плевать охота.
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