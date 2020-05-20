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Ветлицкая в ужасе бежала от половых извращений Сафронова

Ветлицкая в ужасе бежала от половых извращений Сафронова

Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Масса внебрачных детей, шикарные апартаменты в центре Москвы, дружба со всеми живыми и мертвыми – чего мы еще не знаем о жизни Никаса Сафронова? Актер Стас Садальский предложил заглянуть в спальню к 64-летнему художнику.
прочитано 1981 раз

Садальский не без интереса посмотрел ток-шоу "Секрет на миллион", в очередном выпуске которого с Лерой Кудрявцевой откровенничал Никас Сафронов. Рассказал он и о давнем романе с певицей Натальей Ветлицкой.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Стас решил выяснить, что называется, из первых уст, как обстояло дело в реальности. Он позвонил давно живущей в Испании Наталье. Та с удивлением узнала, что имела какие-то отношения с художником. "Да о чем ты, Стас?! Ничего не было. Я смеюсь! Да, тусили, да, ухаживал. Долго. Как-то была у него в гостях..." – призналась Ветлицкая.

Правда, тот день до сих пор снится артистке в кошмарах. Она содрогается, вспоминая половые извращения Сафронова. По ее словам, которые Садальский цитирует на своей странице в "Инстаграм", художник попросил артистку... помочиться на него. Мол, это очень заводит.

Как говорят врачи, подобная сексуальная аномалия называется урофилией. В народе говорят просто: "золотой дождь". А те, кто любит разнообразить секс таким образом, ласково величают себя "дождевиками".

Ветлицкая от неожиданного предложения Сафронова вежливо уклонилась и стремительно ретировалась. Возможно, странная просьба так сказалась на психике Наташи, что она уехала из России на ПМЖ в Испанию.

"Как все-таки точно сказал Сикас Нафронов: "Это была короткая история!" – заключил Садальский. А пост свой он сопроводил красноречивыми хештегами – "позорище", "гадостьюнеполиваем", "серебряныйдождь".

Автор: 20 мая 2020, 11:57 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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