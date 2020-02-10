"Забыла, когда в последний раз было": 55-летняя Ветлицкая завязала с мужиками

Самый, пожалуй, известный хит Ветлицкой "Посмотри в глаза" был выпущен в далеком 1992 году. Менялись музыкальные вкусы, стили, аранжировки, но, как говорится, новые песни пишут лишь те, у кого старые плохие. А Наталью все устраивает, поэтому именно с этой композицией она и выступила в Москве, открыв большой концерт на правах большой звезды.
"Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю", – говорила Мачеха в фильме "Золушка". Эти слова вполне соответствуют описанию нынешней жизни Натальи Ветлицкой. "Все время бегаю туда-сюда, – призналась артистка. – Вчера был концерт в Питере, прилетела, поспала часа четыре, поехала на репетицию московского Big Love Show, прямо за кулисами помедитировала".
Артистка уверяет, что так занята (в конца года планируется ее сольный концерт в Москве и тур по России), что ни на что кроме работы времени у нее не остается. "Не отмечаю праздники, всякие там дни Святого Валентина, не хожу на тусовки, не интересуюсь светской жизнью, – говорит Ветлицкая. – Не сижу в социальных сетях и чатах, не смотрю телевизор, не читаю новостей". Даже про свирепствующий в мире короновирус она не слышала! Зато посещает курсы Шри Шри Рави Шанкара в Индии – она, как и все просветленные, выше мирской суеты.
Да что там говорить, певица и плоть свою усмирила. Если верить "Википедии", она была замужем четыре раза. Причем ее любовником успел побывать даже Дмитрий Маликов. А последним официальным супругом стал тренер по йоге, что в общем-то предсказуемо. Но о том, что происходит в ее жизни сегодня, артистка молчит.
"Что касается мужчин, то мне эта тема совсем не интересна. Нет мыслей в этом направлении. Я уже достаточно изучила этот вопрос и закрыла его для себя", – вздыхает исполнительница.
У Натальи Ветлицкой есть 16-летняя дочь Ульяна. "Она неплохо рисует, собирается стать аниматором", – сообщила Ветлицкая о планах наследницы. Сама Наталья, кстати, не сразу поняла, что хочет быть певицей. "Думала, что стану врачом, – вспоминает она. – Но помню, когда родители не давали мне смотреть телевизор, я лежала в своей комнате и слышала, как кто=то поет с экрана. И безумно хотелось быть на его месте".