"Забыла, когда в последний раз было": 55-летняя Ветлицкая завязала с мужиками

Натальи Ветлицкой не было видно и слышно с 2003 года. Она жила в Испании, где занималась риелторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном. Теперь же то ли деньги закончились, то ли ностальгия по родине задушила, то ли любимой крийя-йогой приятнее заниматься под березками, нежели под пальмами, но факт остается фактом – певица вернулась в Россию. И даже стала хедлайнером Big Love Show на "ВТБ-Арене", приуроченного к 20-летию Love Radio. За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

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