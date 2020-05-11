Психологический тест выявил отклонение у Волочковой

Анастасия Волочкова выкладывает в свой инстаграм-аккаунт несколько фотографий в день, демонстрируя счастливую жизнь, тренировки, а также вкусную еду. Еще одна неотъемлемая часть странички балерины, кроме шпагатов – это снимки с цветами. Танцовщице часто дарят букеты, и те, которые ей очень нравятся, она показывает подписчикам.
Журналисты "Комсомольской правды" решили провести анализ личности Волочковой по одному из букетов, подаренных балерине. Они воспользовались популярным тестом Люшера, с помощью которого по выбранному человеком цвету можно определить его психологическое состояние. Авторам на глаза попалось видео, где Анастасия держит фруктовый букет, основные "краски" которого – зеленый и фиолетовый.
Оказалось, по тесту Люшера Волочкова находится в состоянии стресса. Причиной этому – неадекватная самооценка балерины. Это вполне вероятно, ведь балерина очень себя любит, и порой поэтому и происходят скандалы.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову. Телеведущая несколько раз называла ее алкоголичкой, в результате чего балерина захотела отстаивать свои честь и достоинство. История не получила продолжения, потому что танцовщица отозвала иск.
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