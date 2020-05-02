Звезда "Дом-2" Должанский устроил избиение в прямом эфире

Звезда шоу "Дом-2" решил устроить "ребрендинг" и попробовать себя в новом амплуа. Прямо перед камерами мужчина продемонстрировал, на что способен в бою.



Один из самых знаменитых участников шоу "Дом-2" Николай Должанский решил перейти на здоровый образ жизни и начал заниматься спортом. Телезрители всеми известного проекта смогли увидеть, как проходят тренировки Николая.

Должанский принял решение стремиться к идеальной фигуре, чтобы у него было больше шансов найти себе не только хорошую жену, но и любовницу. В прямом эфире проекта зрители увидели первую тренировку Коли и оценили его успехи в отработке ударов по боксерской груше руками и ногами.



Подписчики Должанского разделились на два лагеря: кто-то поддержал участника проекта, а кто-то, напротив – негативно прокомментировал данное видео.

"Давай Колян, сделай их всех! Мы верим в тебя", "Холодец, смотреть смешно. Тебе 48 лет, куда ты лезешь", – писали пользователи.

Напомним, что Николай Должанский с 2012 года участвует в шоу "Дом-2". Несмотря на то, что он несколько лет подряд уходил с телестройки и снова возвращался на проект, он успел стать почти главной звездой телепрограммы.

Должанский все еще продолжает поиски жены и ухаживает сразу за несколькими участницами шоу.



