Звезда "Дом-2" Должанский устроил избиение в прямом эфире

Один из самых знаменитых участников шоу "Дом-2" Николай Должанский решил перейти на здоровый образ жизни и начал заниматься спортом. Телезрители всеми известного проекта смогли увидеть, как проходят тренировки Николая.
Должанский принял решение стремиться к идеальной фигуре, чтобы у него было больше шансов найти себе не только хорошую жену, но и любовницу. В прямом эфире проекта зрители увидели первую тренировку Коли и оценили его успехи в отработке ударов по боксерской груше руками и ногами.
Подписчики Должанского разделились на два лагеря: кто-то поддержал участника проекта, а кто-то, напротив – негативно прокомментировал данное видео.
"Давай Колян, сделай их всех! Мы верим в тебя", "Холодец, смотреть смешно. Тебе 48 лет, куда ты лезешь", – писали пользователи.
Напомним, что Николай Должанский с 2012 года участвует в шоу "Дом-2". Несмотря на то, что он несколько лет подряд уходил с телестройки и снова возвращался на проект, он успел стать почти главной звездой телепрограммы.
Должанский все еще продолжает поиски жены и ухаживает сразу за несколькими участницами шоу.
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