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Вадима Казаченко не пустили к гробу звезды "Фристайла"

Вадим Казаченко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Полтаве простились с 56-летней солисткой популярной в начале 90-х группы "Фристайл" Ниной Казаченко. Работавший с ней певец Вадим Казаченко поделился с "Дни. ру" воспоминаниями о коллеге.
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С Ниной Кирсо у Вадима Казаченко много общего – они оба родились в 1963 году в Полтаве и оба работали во "Фристайле".

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Вадим Геннадиевич Казаченко певец

"Нину я знаю с 1983 года, когда пел в самодеятельности, участвовал в различных конкурсах. А с мая 1989 по декабрь 1991-го мы с ней пели во "Фристайле", – рассказал Вадим. – Причем пришел я туда случайно – уже собирался в Москву, поскольку меня пригласили выступать в ресторане, но зашел на полтавский завод "Знамя", где в ту пору у коллектива была репетиционная база и записал для них несколько песен, после чего уехал в столицу. Спустя полгода, после выхода альбома, меня пригласили гастролировать с ними".

Романа между Ниной Кирсо и Вадимом Казаченко никогда не было – они всю жизнь были коллегами. Тем более все в группе знали, что у нее роман с основателем и продюсером коллектива Анатолием Розановым.

Спустя 14 лет после первого ухода из группы в сольное плавание Вадим Казаченко снова пересекся в Ниной Кирсо. К той поре он уже стал очень популярным в России исполнителем, а группа "Фристайл", солисткой которой все так же оставалась Нина, словно бы ушла в тень. "А 2003 году я предложил Анатолию Розанову сделать совместный проект и снова стал с с этим коллективом выступать, – пояснил Казаченко. – Правда, был как приглашенный артист и на афишах писали "Группа "Фристайл" и Вадим Казаченко". Совместная работа длилась два года. Расставались мы не без выяснений отношений, но не врагами. Делить нам было нечего".

Но с Ниной после 2005 года Казаченко больше не общался. "Она стала в группе не только солисткой, но и сопродюсером, а летом 2018-го пришло известие про инсульт Кирсо и про то, что она впала в кому, – вздыхает Вадим. – Знаете, все это с ней как-то не вяжется – она всегда была мотором, локомотивом "Фристайла".

Увы, проститься с коллегой у Вадима Казаченко нет возможности – он, как и многие российские звезды находятся в черном списке "Миротворца" и въезд на Украину им закрыт. В последний раз на своей малой родине в Полтаве артист побывал в 2015 году, а когда удастся вновь – бог ведает. Но и певец, и его супруга Ирина Аманти выражают искреннее соболезнование родным Нины Кирсо.

Автор: 2 мая 2020, 17:41
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