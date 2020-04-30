Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась после двух лет комы

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо перенесла инсульт в июне 2018 года. В тот злополучный день артериальное давление достигло 300. Ее организм не справился с ударом, и артистка оказалась в коме. Сначала Нина находилась в больнице в Киеве, однако потом из-за ужасного отношения врачей родственники перевезли ее в медучреждение Полтавы.
Столичные медики обманывали родных, говорили, что Нина начала открывать глаза. Но это оказывалось ложью. Родственники отдавали большие деньги, а взамен получали цинизм.
Последние два года состояние Кирсо было стабильным, но не подавало никаких надежд. Тем не менее, врачи боролись за жизнь знаменитой артистки, а близкие не переставали верить в чудо. Но его не произошло. 30 апреля 2020 года солистка группы "Фристайл" скончалась.
Трагичную новость сообщила ее сестра Алла. Пост об утрате она опубликовала в соцсети. " Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв", – написала родственница Кирсо.
Нина Кирсо в 1983 году стала солисткой группы "Олимпия", а в 1988-м вошла в состав "Фристайла" и сразу запомнилась поклонникам. Она принимала участие в записи многих песен коллектива и выступала на грандиозных концертах.
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