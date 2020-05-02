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Кадони прошелся по матке Малышевой после обнаружения ее дворца

Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий публично раскритиковал популярную программу “Жить здорово”. Он сказал, что не смог бы в прямом эфире вместе с Еленой Малышевой обсуждать чужие гениталии.
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Влад Кадони настолько сильно соскучился по работе ведущего шоу “Дом-2”, что решил поразмышлять на тему, какая бы еще передача могла ему подойти. Для этого в своем инстаграм-аккаунте Влад создал специальный виртуальный фильтр, который позволяет случайно выбрать телепрограмму. Испытав судьбу несколько раз, выбор пал на студию передачи “Жить здорово”.

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По реакции Кадони можно заметить, что ведущий явно не ожидал такого исхода событий. Влад сразу же прокомментировал свое удивление в блоге. По мнению ведущего, у его коллеги Елены Малышевой слишком неоднозначная работа.

“Просто я бы не смог с серьезным лицом обсуждать матки и члены. Видимо, я еще психологически не дозрел”, – заявил он в своем аккаунте.

Связано ли высказывание Кадони с тем, что совсем недавно вышло новое “расследование” Алексея Навального, коснувшееся главного доктора Первого канала, неизвестно. Напомним, что политику удалось выяснить о существовании настоящего дворца в США за 430 миллионов рублей в собственности Малышевой.

Отметим, что Елена никак не отреагировала на слова молодого телеведущего. Ранее она признавалась во многих интервью, что к шуткам в свой адрес давно привыкла.


2 мая 2020, 20:05

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