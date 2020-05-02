Кадони прошелся по матке Малышевой после обнаружения ее дворца

Телеведущий публично раскритиковал популярную программу “Жить здорово”. Он сказал, что не смог бы в прямом эфире вместе с Еленой Малышевой обсуждать чужие гениталии.



Влад Кадони настолько сильно соскучился по работе ведущего шоу “Дом-2”, что решил поразмышлять на тему, какая бы еще передача могла ему подойти. Для этого в своем инстаграм-аккаунте Влад создал специальный виртуальный фильтр, который позволяет случайно выбрать телепрограмму. Испытав судьбу несколько раз, выбор пал на студию передачи “Жить здорово”.

По реакции Кадони можно заметить, что ведущий явно не ожидал такого исхода событий. Влад сразу же прокомментировал свое удивление в блоге. По мнению ведущего, у его коллеги Елены Малышевой слишком неоднозначная работа.

“Просто я бы не смог с серьезным лицом обсуждать матки и члены. Видимо, я еще психологически не дозрел”, – заявил он в своем аккаунте.



Связано ли высказывание Кадони с тем, что совсем недавно вышло новое “расследование” Алексея Навального, коснувшееся главного доктора Первого канала, неизвестно. Напомним, что политику удалось выяснить о существовании настоящего дворца в США за 430 миллионов рублей в собственности Малышевой.



Отметим, что Елена никак не отреагировала на слова молодого телеведущего. Ранее она признавалась во многих интервью, что к шуткам в свой адрес давно привыкла.





