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Шоу-бизнес

Тяжелую болезнь Васильевой продали за огромные деньги Первому каналу

Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Новость о госпитализации с подозрением на коронавирус актрисы театра и кино Татьяны Васильевой стала шоком для поклонников. Но еще большее удивление вызывал источник информации. Это был не друг звезды Стас Садальский, не ее сын, не руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, а... телеведущая Дана Борисова.
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По уверению Борисовой, 73-летняя Васильева не нашла никого лучше, чтобы обратиться за экстерной помощью. "Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке. Она плакала. У нее была единственная просьба: "Дана, помоги устроить в больницу! Я заражена ковидом", – рассказала телеведущая на своей странице в социальных сетях. – Первым, кому я позвонила, был Андрей Малахов. Он скинул трубку. Потом я позвонила его редактору, некому Сурену. Тот тоже слился. После этого Татьяна звонила мне каждые две минуты. Ей было страшно. Она была в панике. Естественно, я вышла на Первый канал, который на уровне Министерства здравоохранения организовал ее переезд в больницу".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Словом, Андрей Малахов и его Сурен сами виноваты, что теперь снимать сливки с этой резонансной и многообещающей темы будет не программа "Прямой эфир" на телеканале "Россия", а конкурирующее ток-шоу "Пусть говорят" на Первом.

Интересно, что вскоре тревожный пост исчез из "Инстаграм" Борисовой. Сама она отказывается хоть что-то говорить журналистам и прояснять ситуацию. "Я на полном эксклюзиве с Первым каналом, меня пригласили ничего не комментировать, очень строго", – заявила Борисова в интервью "Дни.ру".

Позже стало известно, что Васильеву доставили университетскую клиническую больницу МГМУ им. Сеченова. Но от госпитализации звезда отказалась. "Сейчас я дома, принимаю антибиотики, которые выписал мой врач . Пытаюсь дозвониться до больницы, чтобы узнать результат КТ, но трубку либо никто не берет, либо занято", – приводит ее слова "МК".

Очевидно, на предстоящей неделе нас ждет несколько громких эфиров "Пусть говорят", посвященных болезни Татьяны Васильевой. Болеет ли она на самом деле или же все придумано ради заработка и пиара – бог ведает. Ведь если болеет, то странно уходить домой. К тому же последнее время у звезд стало модным выискивать у себя коронавирус, чтобы попасть в федеральный телеэфир.

В любом случаем, пожелаем актрисе здоровье, а телепрограмме – высоких рейтингов.

Автор: 2 мая 2020, 14:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Адельбек Еримбетов
Ответить
Все Телеканалы забиты артистами и прочим СБРОДОМ ВЫШЕДШЕМ НА ПЕНСИЮ НО СТРАСТНО ЖЕЛАЮЩИМИ НАПОМНИТЬ О СЕБЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
Гость
Ответить
На всем делают бабло. Васильева уточнила, что в больнице у неё взяли анализы, результаты она пока не получила.
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