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Шоу-бизнес

“Мне хочется кричать”: Бузова разрыдалась из-за отсутствия интимной жизни

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ольгу Бузову довели до слез участники шоу “Дом-2. Город любви”. Герои проекта поделились с ведущей подробностями интимной жизни и вызвали этим бурную реакцию.
прочитано 1132 раза

Зрители телеканала ТНТ в прямом эфире могли наблюдать истерику Ольги Бузовой на шоу “Дом-2. Город любви”. Телеведущая расплакалась на глазах миллионов человек во время съемок передачи "Бородина против Бузовой" из-за проблем в постели.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Один из гостей телепередачи – участник проекта "Дом-2. Остров любви" пожаловался Ольге, что у него не было “волшебства” (так мужчина назвал интимную близость) несколько месяцев. Данное высказывание вывело из себя телеведущую: она начала кричать и плакать в прямом эфире программы. Бузова была шокирована рассуждениями молодого человека, в то время как вся страна продолжает ст от жуткого кризиса.

"Тебе рассказать сейчас, как люди в стране живут? Ты с ума сошел?” – не могла сдержать слез телеведущая.

Бузова напомнила участникам шоу, что они живут на “острове любви” и полностью защищены от коронавируса, который сейчас уносит жизни людей. После своей эмоциональной речи телеведущая не смогла сдержать слез.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

“У вас есть все, море, океан, еда, продукты. Вы с ума сошли?”, – не переставала возмущаться Ольга.

Позже в Инстаграме звезды появилась публикация о том, что наша страна переживает сложные времена и в такой ситуации говорить о “волшебстве” вовсе неуместно.

“Когда наши ребята говорят, что им чего-то не хватает, они устали и им плохо, мне хочется прокричать: “У вас все хорошо!. Вы находитесь на полном обеспечении, благодаря проекту!”, – высказалась в своем аккаунте телеведущая.

Бузова напомнила пользователям сети, что им нужно ценить то, что они имеют. В то же самое время участники "Дома-2" всерьез жалуются на отсутствие интимной жизни, находясь на острове и не отказывая себе ни в чем.


2 мая 2020, 12:16

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кукушке как-то страшно стало,
Картина перед ней предстала:
Что детки будут куковать,
Долбить и лишь червей искать.

А ей хотелось храбрецов,
Отважных пестреньких птенцов.
Что б жить могли и в птичьей стае,
Что б одиночества не знали.

Размыслив в тайности об этом,
Держимая своим секретом,
Кукушка встала рано утром,
К воронам полетела мудрым.

– Ворона, ты меня поймешь!
Хоть жизнь моя сплошная ложь…
От Дятла не хочу птенцов,
Кукушка я в конце-концов!




Ворона мудрость не тая:
– Что, помощь надобна моя?
Конечно, я пока не спятил,
Но, если б муж твой не был Дятел!!
Гость
Ответить
Кукушке как-то страшно стало,
Картина перед ней предстала:
Что детки будут куковать,
Долбить и лишь червей искать.

А ей хотелось храбрецов,
Отважных пестреньких птенцов.
Что б жить могли и в птичьей стае,
Что б одиночества не знали.

Размыслив в тайности об этом,
Держимая своим секретом,
Кукушка встала рано утром,
К воронам полетела мудрым.

– Ворона, ты меня поймешь!
Хоть жизнь моя сплошная ложь…
От Дятла не хочу птенцов,
Кукушка я в конце-концов!

Ворона мудрость не тая:
– Что, помощь надобна моя?
Конечно, я пока не спятил,
Но, если б муж твой не был Дятел!
Гость
Ответить
От красоты Кукушки тая,
Собой почти не совладая,
Трудяга в Пеструю влюбился,
И в скором времени женился.

Про Дятла слышала Кукушка —
Нет равных на лесной опушке.
За Дятла замуж согласилась,
Хотя ни капли не влюбилась.

Она всего-лишь понимала —
Судьба трудягу ей послала,
Который даст кукушке кров
И сколько хочешь червяков.

Проблем, забот она не знала,
Лишь день за днем перо ласкала…
В заботах Дятел повзрослел,
Птенцов своих он захотел.
Гость
Ответить
В красивом листственном лесу ,
Где пенье птиц ласкает слух
Трудяга Дятел поселился.
Долбил и больше всех трудился.

Когда он выдолбил свой кров,
Запас на зиму червяков…
Над Дятлом стала мысль кружиться:
«А не пора ли мне жениться?»

Погода тут же изменилась.
От ветра крона наклонилась.
В лесу замолкли птичьи трели,
А Дятла поманило к ели.

Там на раскидистой ветви,
Лелея перышки свои…
Кукушка в гости собиралась,
Перед собою красовалась.
Гость
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Олечка, благодаря проекту ты живёшь на всем готовом с 17 лет, волшебстауешь мужиков всех рангов , сослоев, размеров, стала миллионершей. Чего же тыкать в других, коль сама являешься кошкой для подражания своих кумиров.
Гость
Ответить
Вдруг <цензура> Бузова стала такой "правдивой" ,что пристыдила людей на острове ,говорила слова о трудной жизни, сейчас ,а что то сама не задумывалась,когда в лапше купалась,почему считает это не издевательство и хамство Готова сейчас хоть так, оправдать тупые поступки Показуха во всем и как она умеет выдавить из себя слезы для убедительность Обычная пустышка
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