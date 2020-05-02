“Мне хочется кричать”: Бузова разрыдалась из-за отсутствия интимной жизни

Ольгу Бузову довели до слез участники шоу “Дом-2. Город любви”. Герои проекта поделились с ведущей подробностями интимной жизни и вызвали этим бурную реакцию.



Зрители телеканала ТНТ в прямом эфире могли наблюдать истерику Ольги Бузовой на шоу “Дом-2. Город любви”. Телеведущая расплакалась на глазах миллионов человек во время съемок передачи "Бородина против Бузовой" из-за проблем в постели.

Один из гостей телепередачи – участник проекта "Дом-2. Остров любви" пожаловался Ольге, что у него не было “волшебства” (так мужчина назвал интимную близость) несколько месяцев. Данное высказывание вывело из себя телеведущую: она начала кричать и плакать в прямом эфире программы. Бузова была шокирована рассуждениями молодого человека, в то время как вся страна продолжает ст от жуткого кризиса.



"Тебе рассказать сейчас, как люди в стране живут? Ты с ума сошел?” – не могла сдержать слез телеведущая.



Бузова напомнила участникам шоу, что они живут на “острове любви” и полностью защищены от коронавируса, который сейчас уносит жизни людей. После своей эмоциональной речи телеведущая не смогла сдержать слез.

“У вас есть все, море, океан, еда, продукты. Вы с ума сошли?”, – не переставала возмущаться Ольга.



Позже в Инстаграме звезды появилась публикация о том, что наша страна переживает сложные времена и в такой ситуации говорить о “волшебстве” вовсе неуместно.



“Когда наши ребята говорят, что им чего-то не хватает, они устали и им плохо, мне хочется прокричать: “У вас все хорошо!. Вы находитесь на полном обеспечении, благодаря проекту!”, – высказалась в своем аккаунте телеведущая.



Бузова напомнила пользователям сети, что им нужно ценить то, что они имеют. В то же самое время участники "Дома-2" всерьез жалуются на отсутствие интимной жизни, находясь на острове и не отказывая себе ни в чем.





