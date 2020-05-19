Появилась информация о романе Максима Фадеева с молодой певицей

С Евгенией Майер Максим Фадеев познакомился на музыкальном проекте "Песни", где был одним из членов жюри. Певице 26 лет, у нее есть маленькая дочь. О личной жизни артистки почти ничего неизвестно.
По слухам, после телепроекта Майер и Фадеев сошлись. Якобы она снялась в клипе на его песню "Гугуша". Особо наблюдательные поклонники признали в женщине в парандже Евгению Майер.
Согласно некоторым данным, влюбленные сидят в самоизоляции дома у Максима Фадеева. Ранее парочка посетила роскошный дом музыкального продюсера на Бали.
В объятиях Евгении Майер продюсер утешился после расставания с Ольгой Серябкиной, которую за глаза называют второй супругой Максима Фадеева (говорят, продюсер до сих пор официально женат). Ради новой пассии он якобы даже сильно похудел.
Максим Фадеев предпочитает не распространяться о личной жизни. Зато он пояснил, почему распустил свой продюсерский центр. Кстати, по слухам, и к этому приложила руку Евгения Майер.
Некоторые в его команде оказались нечистыми на руку. "Воровали на всем, на чем было возможно. Тащили все, что было возможно – батарейки, камеры, шнуры..." – признался Максим Фадеев.
Также он пожаловался на сложности взаимодействия с сомнительными специалистами. "Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивым дипломом", – заявил продюсер.
Напомним, осенью 2019 года стало известно, что Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами MALFA, среди которых группа SEREBRO и Ольга Серябкина. Продюсер оставил права на композиции многим музыкантам. Лишь с несколькими он предпочел разбираться в судебном порядке.
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