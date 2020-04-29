Кожа да кости: истощавший на карантине Фадеев напугал синяками

Максим Фадеев плодотворно проводит время на самоизоляции. Мужчина опубликовал кадры со своей тренировки.

51-летний артист почти всю жизнь страдает от лишнего веса. Именно по этой причине ему в свое время пришлось покинуть сцену – ожирение очень мешало музыканту. Возможно, если бы он не переквалифицировался в продюсеры, наша эстрада никогда бы не услышала таких исполнителей, как Глюкоза, Наргиз Закирова и SEREBRO.

И вот несколько месяцев назад Максим Фадеев вновь предпринял попытку привести себя в форму. Мужчина сообщил подписчикам инстаграм-аккаунта, что скинул 80 килограммов! Впрочем, на достигнутом он решил не останавливаться и продолжает активно заниматься спортом.

В среду артист показал видео с тренировки. На кадрах запыхавшийся Максим Фадеев спрашивает у подписчиков, как дела, и чем они занимаются на карантине. "А я вот иду, не знаю, куда пока иду. На одном месте", – говорит продюсер, двигаясь по беговой дорожке.

Он сообщил, что за месяц скинул еще десять килограммов, и до идеального веса осталось похудеть всего на 19 кило. Артист поделился своим секретом похудания: "Пейте больше воды, меньше еды и больше движения!"

Правда, на кадрах обливающийся потом Максим Фадеев выглядит довольно пугающе. Мужчина заметно осунулся, а под глазами заметны синяки. Впрочем, поклонники поддержали начинание кумира. "Заметно по счечкам.. Похудел) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так хорошо выглядите, обычно при таком сбросе веса лицо страдает, вы🔥", "Максим молодец! 🤗так держать", "Так держать! Не забываем про витамины!" – написали фолловеры.