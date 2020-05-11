Народ посмеялся над Фадеевым в пиджаке на голое тело

В таком образе Фадеева мало кто ожидал увидеть. Недавняя публикация продюсера в "Инстаграме" произвела фурор.

Максим Фадеев уже долгое время находится на карантине. Он не скучает. Продюсер пишет альбом, а также исполняет песни для подписчиков своего инстаграм-аккаунта. 9 мая продюсер решил порадовать поклонников весьма необычной фотографией. На снимке Максим запечатлен в старом кожаном пиджаке, надетом на голое тело. При этом продюсер широко улыбается в камеру.

На публикацию обратил внимание певец и бизнесмен Эмин Агаларов. "Счастливый", – написал он. Поклонники, кстати, не ожидали увидеть Фадеева в таком виде. "Что за наряд? 90-е", "Какое светлое и доброе у вас лицо", "Барон", "Ценитель моды!", "Так похудели!" – написали фолловеры.

Кстати, недавно Максим рассказал, как борется с лишним весом. Он посоветовал пить больше воды, двигаться, а также меньше есть. За прошедший месяц продюсер похудел на 10 килограммов. Каждый день он старается проходить порядка 20 километров на беговой дорожке.

Супруга Фадеева не поддерживает его в похудении, потому что и вовсе с ним не живет. Оказывается, продюсер разъехался с женой на время пандемии. Наталья сейчас находится в квартире, а Максим проводит время один в загородном доме.