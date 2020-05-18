"У него вторая стадия": Башаров рискует повторить судьбу покойного Марьянова

На днях Марат Башаров, который известен не только своим талантом, но и дурными привычками, среди которых – пьянство и рукоприкладство, стал закулисным героем шоу "Пусть говорят". В студии у Малахова собрались бывшие жены актера.



По словам, экс-супруги Елизаветы Шевырковой, Башаров в состоянии алкогольного опьянения не раз провоцировал скандалы, а однажды даже пытался забрать у нее сына. Вдова Дмитрия Марьянова Ксения также выступила экспертом. О том, каково это – жить с пьющим человеком, она знает не понаслышке. В студии побывал и отец умершего от алкоголизма актера Андрея Краско. Он рассказал, что его сына объединяла с Башаровым одна страсть – выпивка.

Психиатр-нарколог клиники Маршака Максим Лахнов рассказал "Дни.ру" о том, почему Башарову стоит всерьез беспокоится о своем здоровье и задаться вопросом, сможет ли он побороть зависимость без помощи близких.

Алкоголизм – это хроническое прогрессирующее заболевание, – напоминает специалист. У актера он подозревает вторую стадию болезни, для которой характерны:

Сокращение периодов трезвости и увеличение периодов запоев.

Увеличение дозировки алкоголя и приобретение толерантности к спиртному. Это означает отсутствие рвотного рефлекса после приема больших порций горячительных напитков и абстиненции наутро после бурных возлияний.

Личностные изменения, самые очевидные из которых – заострение паталогических черт характера, дисфория (болезненно пониженное настроение), импульсивность и немотивированная агрессия.

Энцефалопатия или органическое поражение головного мозга, которое вызывает нарушение памяти, внимания и интеллекта.

"При прогрессирующем алкоголизме, – утверждает эксперт, – наступает истощение внутренних ментальных ресурсов. То есть человек просто не может сдерживать злобу и агрессию, у него отсутствует способность к торможению. Если человек изначально тревожный, то у него может развиться мания преследования, нездорово враждебное отношение к миру, постоянное ожидание беды, которая вот-вот должна произойти".

Однако есть один симптом, который объединяет зависимых с любым типом личности и на любой стадии алкоголизма – отрицание проблемы и нежелание проходить курс лечения.

"Находясь в употреблении, – говорит Лахнов, – больной находится под влиянием паталогических процессов в психике. Он не считает, что ему нужна помощь, не признает очевидных вещей. Поэтому вести с ним душеспасительные беседы в надежде, что он сам захочет пройти курс лечения или вдруг бросить пить – бессмысленно. Именно поэтому первый шаг к победе над алкоголизмом в подавляющем числе случаев делают близкие. Башаров вряд ли встанет на путь трезвости самостоятельно, для этого ему нужна поддержка родных. Первоначальное решение о лечение должно исходить от них".

Только в этом случае, после консультации со специалистами и детоксикации, предполагает нарколог, есть шанс, что у актера сформируется правильная внутренняя мотивация для возвращения к трезвому образу жизни. Бывшая супруга Елизавета Шевыркова выражает надежду, что актер все же найдет в себе силы победить зеленого змия и не повторит судьбу ушедших из жизни коллег по актерскому цеху.