"Пропало желание": Кадыров из-за коронавируса впал в депрессию

"В марте, когда всеобщий карантин только начинался, я был полон оптимизма, планов, потому что думал, что все быстро закончится, – вздохнул Кадыров. – Я писал музыку, репетировал, занимался саморазвитием. Когда пошел третий месяц самоизоляции, мое настроение изменилось".
"Больше не хочется всем этим заниматься, – признался музыкант, который не получает от жизни удовольствия и радости. – Настроение отвратительное, депрессия сильная, поскольку сидение в четырех стенах невыносимо. Да, появилось больше свободного времени, но желания что-то делать все меньше и меньше".
"Когда артист не выступает, не общается со зрителями, не имеет обратной связи со своей публикой, пропадает желание что-либо делать, – пояснил Эмиль. – Мне сложно теперь заставить себя учить что-то новое, развиваться. Творческие люди в психологическом плане в разы тяжелее переживают изоляцию".
"Даже когда все закончится, к нормальной жизни мы вернемся не скоро, – уверен артист. – Массовых мероприятий, к большому сожалению, еще долго не будет – может, до конца года. И это меня очень огорчает. Конечно, я пою, что-то делаю, но это просто для того, чтобы хоть как-то скрасить свое существование. Надеюсь, этот непростой для все нас период скоро пройдет".
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