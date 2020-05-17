"Ксения, покормите мужа": истощенный вид Богомолова вызвал беспокойство

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной живет в браке со светской львицей с сентября прошлого года. По всей видимости, даже этого непродолжительного периода хватило, чтобы тяготы отношений со скандальной журналисткой изменили режиссера до неузнаваемости.

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