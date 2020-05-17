"Ксения, покормите мужа": истощенный вид Богомолова вызвал беспокойство

Ксения Собчак довольно редко публикует в своем инстаграм-аккаунте совместные фотографии и видео с мужем. На них гораздо чаще можно заметить либо саму звезду, либо ее трехлетнего сына Платона от первого брака с актером Максимом Виторганом.
Тем более неожиданным для поклонников стало появление на странице Ксении фотографии ее нынешнего супруга – Константина Богомолова. Он предстал перед подписчиками жены в сером смокинге, надетом поверх черной футболки, а на лице режиссера красовались необычные очки с ярко-красными стеклами.
"Мой Морфеус", – подписала публикацию Ксения Собчак, раскрыв необычное домашнее прозвище своего мужа. По всей видимости, его он получил именно из-за очков.
Несмотря на то, что Богомолов не поместился в кадр полностью, внимательные поклонники заметили тревожные изменения в его внешности. Фолловеры отметили, что артист изрядно исхудал. Они в шутку попросили Ксению Собчак покормить супруга.
"Исхудал", "Похудел на лицо, был полнее, лучше выглядел", "Ксения, покормите мужа", "Высох бедный", – писали комментаторы.
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