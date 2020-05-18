Скандал на Первом канале: известная ведущая оказалась сменившим пол мужиком

Полуфинал "Евросонга" у нас на телевидении не показывали – он транслировался в "Ютуб". Это скорее был виртуальный общеевропейский гей-парад, замаскированный под конкурс песни. Не скрывающий нетрадиционной сексуальной ориентации журналист Марвин Нойманн, известная в Старом Свете пара трансвеститов Nova и Olympia, мальчики с накрашенными губами и подведенными глазами – здесь были все обычные для "Евросонга" ЛГБТ-герои.
На Первом канале посмотрели на эту вакханалию и решили: "Мы не против колхоза, но не в нашем селе". Субботний концерт "Евровидения" под названием "Европа зажигает свет" в России показали слегка в отредактированном, несмотря на прямой эфир, виде. Например, во время появления на экране знаменитого голландского блогера-трансгендера Никки де Ягер у нас пускали рекламу...
Когда конкурс готовился в традиционном формате, планировалось, что де Ягер будет брать интервью на красной дорожке и за кулисами. "Евровидение" сделали в этом году виртуальным, но от услуг Никки не отказались. В России же ее не увидели...
Ее – потому что Никки стала женщиной несколько лет назад. В возрасте семи лет она начала носить девчачью одежду, а в 19 завершила трансгендерный переход. После нескольких операций по смене пола ничто не напоминало ей о мужском облике.
Сегодня Никки 25 лет. Она – популярный бьюти-блогер с 25-миллионный аудиторией. Общее количество просмотров видео на ее канале превышает один миллиард. Просмотров и подписчиков стало намного больше после того, как Никки призналась в смене пола – до этого секрет знали лишь несколько человек.
В августе 2019 года во время романтической поездки в Италию Никии обручилась с парнем, который активно ее поддерживал после публичного заявления о прошлом. Свадьба должна была состояться этой весной, но коронавирус смешал все планы по созданию новой ячейки общества...
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