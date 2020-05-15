"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме

Несколько лет назад Вы пели в московской гей-сауне. Как же жена отпустила вас в это логово мужской похоти и разврата?
Я же там только пел! (смеется). Мы с женой начали встречаться еще в школе, она даже приезжала на один из прямых эфиров "Фабрики звезд". В октябре отношениям исполнится 19 лет, а женаты мы уже больше восьми. За это время Вика, поверьте, успела привыкнуть к специфике моей работы и образу жизни. Поэтому где бы я ни выступал, относится с пониманием.
Вспоминаю один из отзывов на тот концерт: "Судя по вздыбленным на бедрам полотенцам у посетителей сауны, зажигательное выступление Димы им очень понравилось!" Супруга не ревновала к красавцам?
Изначально ни я, ни директор, ни коллектив не были в курсе, что это за место. Просто предложили выступить, никто и разбирать не стал. А когда приехали на саундчек, удивились: раньше в таких местах работать не приходилось. Но принимали нас очень хорошо. Было много аплодисментов и цветов. И почему я об этом рассказываю каждый раз, будто выступил на Марсе? Да, необычное место для концертов, но бывало и в цирках, дельфинариях пел... Что касается ревности, то мои с Викой отношения уже давно на другом уровне, когда мы очень доверяем друг другу и дорожим этим доверием. Тем более, Вика сама была на том нашумевшем концерте. Пришлось даже заплатить за билет 5000 рублей, потому что для девушек, в отличие от парней, вход в это заведение платный.
Глядя на ваше атлетическое холеное тело многие могут подумать, что Вы, если не "по мальчикам", то, как минимум, бисексуальны...
Никогда не думал над этим. Но каждый в праве думать, что хочет. За годы в шоу-бизнесе я усвоил, что переубедить людей почти невозможно. Моя спортивная форма – лишь результат тренировок, а не ориентации.
Считается, что в шоу-бизнесе много геев. Как же Вам удается оставаться в традиционном стане? Работаете на огромной шоколадной фабрике, а конфет ни разу не попробовали...
Лично я не пересчитывал, сколько геев в нашем шоу-бизнесе. Я пишу песни и выпускаю альбомы. Остальное меня не касается.
Есть ли у Вас гомосексуальные друзья и случается ли шутить на эту тему?
У меня мало настоящих друзей, круг общения тоже ограниченный. Разные люди есть. Шутки "ниже пояса" меня не очень цепляют. Мы никогда об этом не разговариваем, если речь заходит об отношениях.
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