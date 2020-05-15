"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное

Анна Семак в инстаграм-аккаунте опубликовала фотографию старшей дочери. В пятницу девушке исполнилось 20 лет.

В честь праздника супруга известного футбольного тренера рассказала историю родов. Как оказалось, опыт был весьма тяжелым. Беременность протекала непросто. На восьмом месяце женщина мечтала побыстрее стать матерью.

Анна Семак отметила, что пожаловалась на недомогание и усталость своему врачу. Он попросил ее приехать и пообещал помочь. Во время осмотра медик предложил ускорить процесс и поставить капельницу с окситоцином.

Женщина добавила, что ничего не знала об этом препарате, но все равно согласилась. После этого у нее начались схватки, с которыми она мучилась почти сутки. Также молодой матери неправильно сделали эпидуральную анестезию, и у нее на время отказали ноги, а боль так и не ушла.

"Роды недоношенного ребенка и операция под общим наркозом сразу после многочисленных разрывов и непредвиденных последствий, следом сепсис... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – вспоминает Анна Семак.

После столь печально опыта женщина вышла из больницы с полной уверенностью, что больше никогда не захочет снова рожать. Однако спустя время боль забылась, и остались лишь приятные воспоминания о детстве малышки.

В итоге жена тренера футбольного клуба "Зенит" родила еще шестерых детей. Старшая дочь супругов, Майя, скоро сама станет матерью впервые.