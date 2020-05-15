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"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное

Сергей Семак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Семак в инстаграм-аккаунте опубликовала фотографию старшей дочери. В пятницу девушке исполнилось 20 лет.
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В честь праздника супруга известного футбольного тренера рассказала историю родов. Как оказалось, опыт был весьма тяжелым. Беременность протекала непросто. На восьмом месяце женщина мечтала побыстрее стать матерью.

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Анна Семак отметила, что пожаловалась на недомогание и усталость своему врачу. Он попросил ее приехать и пообещал помочь. Во время осмотра медик предложил ускорить процесс и поставить капельницу с окситоцином.

Женщина добавила, что ничего не знала об этом препарате, но все равно согласилась. После этого у нее начались схватки, с которыми она мучилась почти сутки. Также молодой матери неправильно сделали эпидуральную анестезию, и у нее на время отказали ноги, а боль так и не ушла.

"Роды недоношенного ребенка и операция под общим наркозом сразу после многочисленных разрывов и непредвиденных последствий, следом сепсис... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – вспоминает Анна Семак.

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После столь печально опыта женщина вышла из больницы с полной уверенностью, что больше никогда не захочет снова рожать. Однако спустя время боль забылась, и остались лишь приятные воспоминания о детстве малышки.

В итоге жена тренера футбольного клуба "Зенит" родила еще шестерых детей. Старшая дочь супругов, Майя, скоро сама станет матерью впервые.

Автор: 15 мая 2020, 18:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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