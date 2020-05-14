Пожаловавшаяся на живот Боня скорчилась на полу в странной позе

Звезда сообщила своим подписчикам в соцсети, что начала ежедневно заниматься спортом, чтобы обрести тонкую талию. Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте видеоурок для желающих подготовить тело к лету.
Виктория Боня не постеснялась показать свою тренировку. На кадрах она вместе с монакским специалистом выполняет ряд упражнений. Артистка делает стойку, махи ногами и руками, опускает и поднимает ягодицы. Заметно, что многие действия даются Боне непросто.
Спортом девушка занимается в белом коротком топе и легинсах. Можно заметить, что формы Виктории далеки от идеала. "Вы видите мои жирные складки на животе?" – спросила фолловеров Боня. Она надеется, что после усердной работы в зале у нее будет рельефный пресс.
Знаменитость предложила поклонникам присоединиться к онлайн-занятиям. Как заявила бывшая участница "Дома-2", для упражнений понадобится лишь стул и мягкий коврик. Девушка рассказала подписчикам, как мотивировать себя, если тренировка кажется чересчур сложной. Теледива предложила думать о плоском животике и красивом купальнике.
Также Виктория Боня уточнила, что ее часто спрашивают о докторе, который "колет" ей ягодицы. По словам звезды, Николя из Монако и есть тот самый "врач".
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