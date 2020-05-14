"Для общества я потеряна": Чехова с ноги отправила сына в полет

Из-за режима самоизоляции у многих людей появилось огромное количество свободного времени. Кто-то предпочитает проводить время с пользой: читает книги, изучает иностранные языки, приступил к тренировкам. Некоторые же любят просто понежиться в постели, включив любимый сериал и предварительно обложив себя едой.
К последнему типу, пожалуй, относится Анфиса Чехова. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что на карантине стала смотреть многосерийные фильмы, чего раньше никогда не делала. Телеведущая не ложится спать, пока не закончатся все сезоны киноленты. Анфиса даже перестала отвечать на звонки.
Двое суток она на была занята просмотром двух сериалов – "Почему женщины убивают" и "Голливуд". Чехова порекомендовала подписчикам тоже ознакомиться с этими фильмами, а также попросила их написать в комментариях, какой еще сериал ей стоит включить.
"Для общества в этот период я потеряна", – призналась Анфиса.
Кстати, телеведущая сопроводила пост забавным снимком: Анфиса ногами держит своего сына Соломона. Мальчик изображает полет, расставив руки в стороны.
Напомним, также Чехова рассказывала, что она не может заснуть не только из-за сериалов. О том, кто мешает телеведущей предаваться Морфею, недавно писали Дни.ру.
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