"Умерли от наркоты": Солнцев проболтался о настоящей причине смерти пары красавцев

Знаменитый телескандалист родился 29 декабря 1976 года в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Правда, Солнцевым он стал несколько позже. В школе же парнишка значился как Калганов.
В 1986 году он вошел в ряды Всесоюзной пионерской организация имени Ленина. Стал членом, так сказать... Это была, напомним, самая массовая детская организация в СССР.
Со своими поклонниками в социальной сети "Инстаграм" Солнцев поделился уникальным архивным снимком той поры, на котором запечатлен с парой друзей-красавцев. "Нас приняли в пионеры. И я помню, как боялся, что не возьмут меня бандита в пионерию, – пишет Рустам. – В последний момент так и скажут, мол, не достоин высокого звания. Ужас просто испытывал. Даже подплакивал".
Слезы будущий шоумен лил напрасно – его приняли. Приняли и его закадычных друзей. Правда, последних уже давно нет на свете, хотя им чуть за 40... "Мои друзья-одноклассники Дубов и Казачек, конечно же, давным-давно умерли от наркоты", – проболтался Рустам.
Сам он, зная, к чему приводят запрещенные препараты, ими не увлекается. К тому же, в шоу-бизнесе столько алкоголиков и наркоманов, что Солнцев просто не хочется быть с ними в одном ряду.
Рустам признается, что до сих пор помнит слова клятвы пионера, которую произносил. Он может не помнить имен и лиц своих половых партнеров (сколько их было!), но эти слова врезалась в память навсегда:
Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Горячо любить и беречь свою Родину,
Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
Как учит Коммунистическая партия,
Всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.
За дело борьбы Коммунистической партии будь готов!
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