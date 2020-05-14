"Умерли от наркоты": Солнцев проболтался о настоящей причине смерти пары красавцев

Шоумен Рустам Солнцев многое перенес и испытал. Но любят его за искренность – он никогда не пытается казаться лучше, чем есть, всегда признает свои ошибки и первым готов над собой посмеяться.

Знаменитый телескандалист родился 29 декабря 1976 года в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Правда, Солнцевым он стал несколько позже. В школе же парнишка значился как Калганов.

В 1986 году он вошел в ряды Всесоюзной пионерской организация имени Ленина. Стал членом, так сказать... Это была, напомним, самая массовая детская организация в СССР.

Со своими поклонниками в социальной сети "Инстаграм" Солнцев поделился уникальным архивным снимком той поры, на котором запечатлен с парой друзей-красавцев. "Нас приняли в пионеры. И я помню, как боялся, что не возьмут меня бандита в пионерию, – пишет Рустам. – В последний момент так и скажут, мол, не достоин высокого звания. Ужас просто испытывал. Даже подплакивал".

Слезы будущий шоумен лил напрасно – его приняли. Приняли и его закадычных друзей. Правда, последних уже давно нет на свете, хотя им чуть за 40... "Мои друзья-одноклассники Дубов и Казачек, конечно же, давным-давно умерли от наркоты", – проболтался Рустам.

Сам он, зная, к чему приводят запрещенные препараты, ими не увлекается. К тому же, в шоу-бизнесе столько алкоголиков и наркоманов, что Солнцев просто не хочется быть с ними в одном ряду.

Рустам признается, что до сих пор помнит слова клятвы пионера, которую произносил. Он может не помнить имен и лиц своих половых партнеров (сколько их было!), но эти слова врезалась в память навсегда:

Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Горячо любить и беречь свою Родину,

Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,

Как учит Коммунистическая партия,

Всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.

За дело борьбы Коммунистической партии будь готов!