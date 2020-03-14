У матери звезды "Дома-2" Саши Черно обнаружили рак

Однако Ирина Головченко не теряет надежды вернуть доверие дочери. В этом ей помогают ведущие шоу "Дом-2": Влад Кадони и Ольга Бузова. Они всячески пытаются надавить на Сашу Черно, чтобы та пошла на контакт с матерью.
Черно пояснила, что в свое время Ирина не просто отказалась от нее, но и забирала себе алименты, которые выплачивал отец. Воспитанием Александры занималась ее бабушка. Из-за этого звезда телестройки уверена, что женщину интересует лишь собственная выгода от съемок.
Головченко неоднократно просила у дочери прощения перед камерами. Но ее слова не казались участнице убедительными. На сей раз Ирина раскрыла правду о том, почему так торопится подружиться с родным человеком. По словам женщины, врачи обнаружили у нее рак.
Когда она произнесла эти слова в эфире шоу, все присутствующие были шокированы. Однако Саша Черно не поверила матери и дала понять, что та лишь пытается давить на жалость. Ее поддержал другой участник проекта – Илья Яббаров. Он грубо осудил женщину, заявив, что сожалеет о существовании таких матерей.
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