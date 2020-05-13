Сюткин раскрыл способы заработка звезд во время карантина

Карантин парализовал работу многих артистов. Теперь им приходится искать другой способ заработка. Например, некоторые звезды шоу-бизнеса стали по максимуму использовать современные технологии.

Как только в мире ввели режим самоизоляции, крупные мероприятия, концерты и прочие развлекательные события были отменены. Это сильно ударило по карману певцам и музыкантам, ведь они лишись площадки, где могли демонстрировать свои таланты за деньги.

В последнее время стали популярными прямые эфиры среди звезд шоу-бизнеса, где они выступают перед многотысячной аудиторией, привлекая дополнительный трафик на своей аккаунт и, тем самым, увеличивая ценник за рекламные интеграции. Однако некоторые нашли и другую "лазейку". Оказывается, знаменитости проводят корпоративы по видеосвязи.

Об этом рассказал Валерий Сюткин. Как пишет "Пятый канал", недавно певец дал небольшой приватный онлайн-концерт. Это похоже на онлайн-звонок вместо реальной встречи. Позвонила семья и захотела, чтобы артист поздравил с событием, спев несколько песен. Использовать микрофон для этого не следует. отметил Сюткин, потому что в таком случае убивается "жанр". Он знает, что онлайн-корпоративы сейчас дают и другие звезды шоу-бизнеса.

Валерий Миладович сомневается, что после окончания пандемии народ повально пойдет на концерты, которые уже запланированы. Ведь сейчас люди испытывают финансовые трудности из-за карантина, а значит первое время будут неготовы тратить деньги на такие развлечения.