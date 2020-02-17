"По-хамски повели себя": Валерий Сюткин отреагировал на провокацию

Влад Бумага в борьбе за победу в юмористической программе не постеснялся позвонить знаменитому артисту, чтобы подшутить над ним на злободневную тему. В задании, которое досталось парню, выпал провокационный текст.
Молодой человек позвонил певцу и представился. Оказалось, что Валерий Сюткин видел блогера на шоу Урганта и узнал его. "Вы для меня большой пример, – стал выводить диалог в нужное русло Влад. – Знаете, вот сейчас стало слишком много феминизма и толерантности во всем этом мире. И круто, что вы твердо стоите против этой движухи".
Противник парня Егор Крид и ведущий программы в этот момент еле сдерживали хохот. Артист, видимо, не понял, что его разыгрывают. "Я не люблю слово "толерантность" вообще. Я люблю слово "деликатность". Толерантность – это такое лизоблюдское слово. Мол, мы свои пороки сделали законными, вы должны их соблюдать. Не совсем это люблю", – серьезно комментировал Сюткин. "Я вот что хотел сказать... Хотел сказать, что ББПЕ навсегда в моем сердце", – продолжил шутить Бумага.
Возможно, в этот момент Валерий Сюткин все же понял, что с ним шутят. "Кстати, я пытался бороться с этим, что ребята на меня прилепили. Но не потому, что у меня чувства юмора нет, а просто по-хамски повели себя", – ответил певец.
Напомним, несколько лет назад в Интернете разошлась жесткая шутка, лицом которой стал Валерий Сюткин. Однако артист многократно заявлял, что никого никогда не призывал к насилию над женщинами.
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