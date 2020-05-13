Прилепин рассекретил лицо жены

Писатель Захар Прилепин приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. В эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак" он дал откровенное интервью, рассказав о своей супруге Марии.

Известно, что вместе с женой Захар Прилепин воспитывает четверых детей. Однако о его частной жизни до сих пор больше практически ничего не было известно.

В шоу литератор впервые показал Ксении Собчак портреты своей избранницы. Он поведал, что Марии столько же лет, сколько и ему, – 45. Женщина обладает сильным и ненавязчивым характером.

По словам Захара Прилепина, в их семье ключевые решения по быту принимает жена. Писатель же с ними, как правило, соглашается. В работу и общественную деятельность своего знаменитого мужа Мария не лезет.

Писатель вспомнил случай из жизни, когда через три месяца после свадьбы ему пришлось уехать на дагестанскую войну. Жена приняла это как данность. Захар Прилепин объяснил ее понятливость тем, что она выходила замуж за омоновца, военного человека.

В настоящий момент семья Захара Прилепина живет на два дома. Из квартиры в Нижнем Новгороде они периодически перемещаются в поселковый коттедж.