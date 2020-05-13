Собчак рассказала о тяжелом заболевании матери

Ксения Собчак поделилась подробностями лечения сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой. По словам телеведущей, ее мать перенесла тяжелую форму пневмонии.

О состоянии здоровья матери Ксения Собчак поведала в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта. Звезда отметила, что Людмила Нарусова провела в больнице в Коммунарке десять дней.

О госпитализации политика стало известно 26 марта. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение 25 марта. У нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус.

Позже в Госдуме заявили, что COVID-19 у Людмилы Нарусовой не обнаружен – тест показал отрицательный результат. В свою очередь Ксения Собчак рассказала, что у матери поднялась температура и ей поставили диагноз "вирусная пневмония".

Ранее журналистка опубликовала трогательный ролик, где Нарусова читает письмо своего отца, пережившего Великую Отечественную войну. В декабре 1945 года он в одиночку подошел к вражеской огненной точке и взорвал ее гранатой. После этого дед Ксении Собчак попал в больницу, где перенес операцию.

