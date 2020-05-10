"Форменное свинство": Собчак взорвалась из-за наглой лжи

Накануне в официальном аккаунте Белого дома в "Инстаграме" появилась видеозапись возложения Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. В ролике президент говорит о том, что победу над нацистами одержали Соединенные Штаты и Великобритания.
Слова американского лидера вызвали волну критики в Сети. В комментариях к посту отметились певица Валерия, рэпер Тимати, актриса Мария Кожевникова, исполнительница Айза Анохина. Они обвинили Дональда Трампа в наглой лжи. Среди недовольных оказалась и бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Собчак.
В своем телеграм-канале знаменитость назвала поведение президента США "форменным свинством". "Но, с другой стороны, зацикливаться на том, что сказала о нас Америка – в этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли", – выразила мнение Ксения Собчак.
Ранее журналистка опубликовала трогательный ролик, где ее мать Людмила Нарусова читает письмо своего отца, пережившего Великую Отечественную войну. В декабре 1945 года мужчина в одиночку подошел к вражеской огненной точке и взорвал ее гранатой. После этого он попал в больницу, где перенес операцию. Позднее ему вручили звание Героя СССР.
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