Хрусталев сдал тест на заболевание после незащищенного контакта с Ургантом

Развлекательное шоу "Вечерний Ургант" выходит на Первом канале с 16 апреля 2012-го. Спустя полтора года к ведущему передачи присоединился актер Дмитрий Хрусталев. С тех пор их связь все прочнее...



Личная жизнь 41-летнего Дмитрия Хрусталева пока не складывается. Несколько лет он состоял в фактическом браке с юристом Викторией Дейчук. Потом крутил роман с коллегой по передаче Comedy Woman Екатериной Варнавой. Детей ни одна из возлюбленных Дмитрию так и не подарила. А так хочется, чтобы тест на беременность показал заветные две полоски...

В ожидании этого радостного события Хрусталев сам сдал планшетный тест. Полоска, к счастью, оказалась одна. Да и система, хотя и напоминает те, с помощью которых определяют наличие вырабатывающегося через неделю после оплодотворения яйцеклетки гормона, выполняет другую функцию. С ее помощью узнают об антигене коронавируса. Всего за десять минут можно провести иммунологический анализ на присутствие антител к вирусу SARS-CoV-2.

Для ежедневно контактирующего с Иваном Ургантом Дмитрия Хрусталева забота о здоровье исключительно важна. И пусть в студии "Вечернего Урганта" сейчас нет зрителей, и работает только технический персонал – бдительность никто не отменял.

Подписчики страницы Хрусталева в социальной сети "Инстаграм", увидев одну полоску в тесте, принялись глумиться. "Внематочная беременность", "Надо помочиться на него, а то так в девках и останешься", "Одна полоска – это не то сын, не то дочь, неведома зверушка", "А что, есть повод для беспокойства?" – шутят люди.