Хрусталев сдал тест на заболевание после незащищенного контакта с Ургантом

Личная жизнь 41-летнего Дмитрия Хрусталева пока не складывается. Несколько лет он состоял в фактическом браке с юристом Викторией Дейчук. Потом крутил роман с коллегой по передаче Comedy Woman Екатериной Варнавой. Детей ни одна из возлюбленных Дмитрию так и не подарила. А так хочется, чтобы тест на беременность показал заветные две полоски...
В ожидании этого радостного события Хрусталев сам сдал планшетный тест. Полоска, к счастью, оказалась одна. Да и система, хотя и напоминает те, с помощью которых определяют наличие вырабатывающегося через неделю после оплодотворения яйцеклетки гормона, выполняет другую функцию. С ее помощью узнают об антигене коронавируса. Всего за десять минут можно провести иммунологический анализ на присутствие антител к вирусу SARS-CoV-2.
Для ежедневно контактирующего с Иваном Ургантом Дмитрия Хрусталева забота о здоровье исключительно важна. И пусть в студии "Вечернего Урганта" сейчас нет зрителей, и работает только технический персонал – бдительность никто не отменял.
Подписчики страницы Хрусталева в социальной сети "Инстаграм", увидев одну полоску в тесте, принялись глумиться. "Внематочная беременность", "Надо помочиться на него, а то так в девках и останешься", "Одна полоска – это не то сын, не то дочь, неведома зверушка", "А что, есть повод для беспокойства?" – шутят люди.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?