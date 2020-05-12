"Я не вижу нарушения": Собчак оправдалась после вечеринки с Маликовым во время пандемии

Журналистка оправдалась после домашних посиделок со знаменитым певцом. Она считает, что не нарушала режим самоизоляции.

На днях Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым съездила в гости к Дмитрию Маликову, чтобы повеселиться. Музыкант играл на сентизаторе, его дочь Стефания пела, а гости снимали происходящее на смартфоны и выкладывали в "Инстаграм". Компанию им также составила дизайнер Яна Расковалова.

Несколько дней спустя телеведущая сделала гневный пост. Она возмутилась, что россияне не сидят дома во время пандемии и гуляют на улицах города. "Нашим согражданам закон не писан... Сказано: сидите дома!", – написала Ксения.

Пользователи Сети, разумеется, вспомнили посиделки Собчак у Маликова и начали критиковать журналистку за двойные стандарты. "Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?! О как!", – написала подписчица. Ксения не растерялась. Она отметила, что перед поездкой все семьи, которые выбрались в тот вечер в гости, сделали тест на коронавирус. "Я не вижу тут нарушения", – ответила она.

Оправдаться знаменитости не получилось. В комментариях начали обсуждать ее поступок еще активнее. Некоторые сошли во мнении, что коронавирус можно подцепить даже во время поездки на вечеринку. После этого Собчак перестала отвечать на возмущения народа.