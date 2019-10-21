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Чтоб на всю длину натянуть: 68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов

Александр Розенбаум. Фото: www.globallookpress.com
Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах! Александру Розенбауму 68 лет, но он еще ого-го! Он обращает внимание на новинки на рынке контрацептивов. Наверное, первым старается испытать их.

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Недавно на Арбате открылась "Презервативная". Большие и стандартные, цветные и прозрачные, с пупырышками и с усиками, для анального и орального секса, с ароматом ванили и безвкусные – от обилия резиновых изделий глаза разбегаются. Яркие подарочные презервативы, практичная продукция японских и немецких производителей – тут, что называется, всем сестрам по серьгам.

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Розенбаума прооперировали в Москве

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Не укрылась лавка контрацептивов и от глаз пытливого Александра Розенбаума, который в эти погожие дни гостит в Москве. "Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил... То ли, что-то здесь не так... Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные???" – написал певец на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Видимо, хотел перед покупкой удостовериться, что средство защиты растянется на его длину.

"Коллекция #Осень2019 уже в продаже! На вкус и цвет", "Более интересней будет, есть ли возможность поменять товар или вернуть деньги, если товар не подошел или оказался бракованным", "И манекенов на входе не хватает. С товаром...", "Жаль, мой пятилетний сын читать умеет, едем в Москву, надо аккуратнее ходить по городу, иначе будет слишком много вопросов... ",  – комментируют увиденное люди.

Напомним, что самый первый презерватив был изобретен и использован царем Миносом (3000 до н.э.). Его жена Пасифая разгневалась из-за обилия супружеских измен и наслала на него проклятье, в силу которого сперма царя Миноса превращалась в ядовитых змей и убивала любовниц. Он решил использовать для защиты мочевой пузырь козла. А китайцы решили  использовать в качестве контрацептива кишки ягнят и чехлы из просмоленной шелковой бумаги. В России презервативы впервые стало производить Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры", основанное в Санкт-Петербурге в 1859 году. Советские презервативы носили название "резиновое изделие номер 2". Под номером один значился противогаз.

Автор: 21 октября 2019, 14:47
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