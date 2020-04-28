Объедающаяся Асмус заявила о большой проблеме

Звезда сериала "Интерны" пожаловалась на сбитый режим питания. Кристина Асмус не может перестать есть.

Артистка призналась, что постоянно голодна. Знаменитость завтракает, обедает и ужинает, но трех приемов пищи ей не хватает.

"Памагити (здесь орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!!! 😭 Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства 🙅🏼‍♀️ Сейчас я наедаюсь утром, днем, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой 😁🙈", – написала Кристина Асмус в "Инстаграм".

Звезда "Интернов" подчеркнула, что не может бороться с искушением. Иногда она оказывается у холодильника глубокой ночью, наедается и засыпает около пяти часов утра.

Проснувшись днем, Асмус опять испытывает желание заморить червячка. Интересно, что здоровая и низкокалорийная еда не вызывает у звезды аппетита. Актрисе хочется газировки, макарон, хлеба и картошки.

Кристина уверена, что после самоизоляции ей придется принимать меры. Артистка планирует ограничить свои походы к холодильнику.

Подписчики удивились признанию звезды сериала "Интерны". Артистка имеет хрупкое телосложение – с первого взгляда и не скажешь, что она любит наесться до отвала. Многие вспомнили о лишнем весе ее супруга, комика Гарика Харламова.

"Вранье)", "Не в коня корм.) Хомячит Кристина, а откладывается у Гарика😃", "Не верю😄😄😄", "Вам не грозит поправление в килограммах... Пройдет и это скоро👌💪👏👏👏", "Хотя вы Кристина хорошо выглядите)) видимо не в коня корм👍😂", – написали в комментариях Кристине Асмус.