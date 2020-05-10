Савичева рассекретила тайну рождения дочери

Финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2" рассказала, что ей часто снятся вещие сны. Они предупреждают певицу о событиях, которые могут произойти в ее семье. Так, Юлия Савичева заранее знала день рождения своей дочери.
Также во время беременности артистка часто видела во сне свою умершую бабушку. "Она словно предостерегала меня от чего-то, показывая правильное направление. Это очень помогало уже наяву", – поделилась Юлия Савичева в колонке для журнала HELLO!.
В честь рождения дочери Ани певица с мужем сделали татуировки. У Александра Аршинова – татуировка в виде инициалов Ани с цифрой "14". "Эскиз своей татуировки я придумала сама и теперь на моем запястье – три буквы "А", написанные единым символом", – добавила знаменитость.
Напомним, в 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Они долго мечтали о ребенке, однако первая беременность закончилась выкидышем. Трагедия привела к разладу в семье. Однако в конце концов супруги смогли преодолеть трудности, и в июле 2017 года впервые стали родителями.
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