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Кровь – рекой: хулиганы разбили камнем голову Маликову

Дмитрий Маликов. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец и композитор Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену в 1988 году. Стадионным и камерным концертам с тех пор несть числа. Правда, не все заканчивались благополучно. Случалось даже, что артисту разбивали голову.
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Сегодня Дмитрий, как и все остальные, находится в самоизоляции – дает онлайн-концерты, общается в видеочатах с многочисленными поклонниками. Во время очередной виртуальной встречи он рассказал о самом жутком случае в своей карьере.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

"В 90-е на стадионе хулиганы кинули в меня камнем, серьезно разбили голову", – признался певец. Кровь лилась рекой, но все обошлось – врачи приехали быстро и помогли музыканту.

Теперь, видимо, в благодарность за то спасение, Маликов поддерживает медиков. "У меня есть благотворительный фонд, – рассказал Дмитрий. – Сегодня он оказывает помощь трем немосковским клиникам. Во время пандемии коронавируса это особенно актуально".

Кстати, о коварном вирусе артист знает не из новостных хроник. "У меня несколько друзей тяжело болеют, с осложнениями, хотя есть и те, у кого недуг протекает в легкой форме, – вздохнул певец. – Никогда не знаешь, на кого упадет этот камень". Дмитрий Маликов попросил всех следовать его примеру и оставаться дома.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По состоянию на 30 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев заражения. 8 456 человек выздоровели, 867 больных скончались.

Автор: 29 апреля 2020, 09:31
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