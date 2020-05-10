"Родился по большой любви": красавец-сын Рыбина и Сенчуковой произвел фурор

Накануне молодой человек поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что русский народ никогда не был кем-либо побежден со стороны. "Никогда не сдавались. Никогда не сдаемся. Никогда не сдадимся", – написал Василий на своей странице в "Инстаграме".
Сообщение он сопроводил фотографией, где позирует в майке и шапке. В правой руке сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой держит топор. Пользователи пришли в восторг от снимка. "Бог мой.. Какой красивый, обалдеть можно", "Сразу видно, родился по большой любви!", – поделились мыслями комментаторы.
Напомним, сейчас сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой учится на режиссерском факультете в Московском государственном институте культуры. В свободное время он подрабатывает моделью. Кроме того, молодой человек играет в музыкальной группе под названием KODI.
Несмотря на то что Василия окружает много поклонниц, его сердце занято. Известно, что уже несколько лет молодой человек встречается с девушкой по имени Дарья. Однако о свадьбе пока говорить рано. Родители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова просят его хорошенько подумать перед тем, как вступить в брак.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Худые или в форме?
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Началась депрессия
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Нас хотят чипировать
Вас когда нибудь били?
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Ролевые игры