"Родился по большой любви": красавец-сын Рыбина и Сенчуковой произвел фурор

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой пользуется большой популярностью среди девушек. Пользовательницы следят буквально за каждым его шагом.

Накануне молодой человек поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что русский народ никогда не был кем-либо побежден со стороны. "Никогда не сдавались. Никогда не сдаемся. Никогда не сдадимся", – написал Василий на своей странице в "Инстаграме".

Сообщение он сопроводил фотографией, где позирует в майке и шапке. В правой руке сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой держит топор. Пользователи пришли в восторг от снимка. "Бог мой.. Какой красивый, обалдеть можно", "Сразу видно, родился по большой любви!", – поделились мыслями комментаторы.

Напомним, сейчас сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой учится на режиссерском факультете в Московском государственном институте культуры. В свободное время он подрабатывает моделью. Кроме того, молодой человек играет в музыкальной группе под названием KODI.



Несмотря на то что Василия окружает много поклонниц, его сердце занято. Известно, что уже несколько лет молодой человек встречается с девушкой по имени Дарья. Однако о свадьбе пока говорить рано. Родители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова просят его хорошенько подумать перед тем, как вступить в брак.