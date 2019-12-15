Безденежного сына Рыбина и Сенчуковой прилюдно распекли из-за молодой любовницы

Звездная чета приняла участие в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Виктор Рыбин со своей супругой, певицей Натальей Сенчуковой подверглись известного телеведущего.

Гости студии обсудили состоятельность института брака в России. Журналист Виктор Набутов заявил, что это понятие сильно изменилось. У людей появился выбор – жить так, как им больше нравится, не обязательно связывая себя узами брака.

По мнению телеведущего, оптимально жениться в 30 лет. "Средний возраст рождения первого ребенка в России – 33 года. Даже, когда я был молодой, девушка в 24 года была старородящей. Выбирайте то, что вам нравится!", – отметил Набутов.

В свою очередь Наталья Сенчукова сказала, что пока есть мужчина и женщина и между ними есть любовь, будет и брак. Жена Виктора Рыбина – сторонница классических отношений.

По мнению психолога Павел Ракова, "любви становится меньше". Виктора Рыбина это сильно возмутило. "С чего вы взяли, что любви становится меньше? Вот у меня сын, он уже шесть лет вместе со своей девушкой, они любят друг друга. И я вижу, чего хочет его девушка. Как и всем другим девушкам, ей нужна фата и свадьба", — вскипел музыкант.

Такая позиция вызвала негодование со стороны Набутова. "Почему он не женится сейчас? Что изменится? Он уже шесть лет с ней встречается! Ответьте мне, ответственные родители! Сейчас он закончит институт, у него появятся бабки, девочку поматросит и все!", – распек Василия, сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, телеведущий.

Тогда за звездную семью вступилась ведущая шоу Юлия Меньшова. Она заметила, что Набутов сам в 40 лет не женат. На что тот поспешил оправдаться. Он ответил, что в молодости совершил ошибку, вовремя не женившись.