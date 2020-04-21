Люди собирают деньги на спасение больных раком Рыбина и Сенчуковой

У борющихся с раком кожи Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой новая напасть – из-за коронавируса их выступления отменили, у пары образовались проблемы с деньгами. Поклонники решили оказать помощь любимым артистам.

Недавно Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова приняли участие в программе "Звезды сошлись" на НТВ и признались, что у них осталась всего 31 тысяча рублей на житье-бытье. Лидер группы "Дюна" объяснил, что у него дорогостоящее хобби. К тому же, признался певец, они с Натальей оказались "чайниками", не позаботившимися о "подушке безопасности".

Буквально накануне, 20 апреля, Сенчукова опубликовала фотографию Рыбина, сидящего за столом. Перед именитым артистом – пара яиц, соль и перец, вобла и пустой бокал. "Осталась 1000", – лаконично подписала кадр певица. Поклонники немедленно сделали вывод, что у артистов серьезные проблемы с деньгами и пришли на выручку.

"Бросайте номер карты – будем скидываться – у меня лучшие годы молодости связаны с Вашим творчеством) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Приезжайте в Сибирь, мы вас москвичей кормить бум", "Давайте куплю у Вас что-нибудь?", "Давайте я вам одолжу немного", "Может открыть счет", – выступили с предложениями подписчики.

Однако Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отказались от финансовой помощи. "Спасибо вам за интересные комментарии и за предложения о помощи! Мы обязательно справимся. Самое главное, не теряйте чувство юмора!!!" – обратилась к поклонникам певица на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Отметим, что артисты также не просили помощи, когда узнали один неутешительный диагноз на двоих – рак кожи – несколько лет назад. О том, что больны, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали на шоу "Секрет на миллион", однако подчеркнули, что к этому времени уже прошли лечение и вошли в стадию ремиссии.

Правда, недавно певец признался, что болезнь снова вернулась. Однако артисты держат руку на пульсе, внимательно следя за своим состоянием, и не дают ни единого шанса недугу развиться.