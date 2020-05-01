Разин пригрозил Кудрявцевой серьезными последствиями: Есть много материалов об этой даме

В прошлом году менеджер группы "Ласковый май" опубликовал в социальных сетях пост, где рассказал, как во время гастролей в 90-х годах вместе с музыкантами вызвал девочек в номер отеля. По словам Андрея Разина, среди них была и будущая телеведущая Лера Кудрявцева.
Знаменитость назвала слова музыкального продюсера "чудовищной ложью" и спустя несколько месяцев подала на него в суд. Актриса намерена взыскать с Андрея Разина 2,5 миллиона рублей. Также Лера Кудрявцева требует 500 тысяч рублей от крупной газеты, которая опубликовала пост менеджера.
Продюсер группы "Ласковый май" прокомментировал ситуацию в личном микроблоге в "Инстаграме". Андрей Разин пообещал, что будет принимать активное участие в расследовании и вести прямой эфир из зала суда. "Я предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го", – пригрозил он.
Также продюсер заявил, что раскроет правду о появлении на свет дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Он сообщил, что лично знает суррогатную мать, которая помогла супругам. Отметим, что сама телеведущая не раз говорила, что родила Марию сама.
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