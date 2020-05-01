"Взрослые игры": Глюкоза расставила ноги перед супругом

Как только в стране объявили режим самоизоляции, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) ответственно подошла к рекомендациям властей и надолго осталась в загородом доме. Правда, спустя несколько дней певица призналась, что не была готова так много времени проводить со своим мужем. Глюкоза даже шутила, что пройдет немного времени и случится непреднамеренное убийство.
Видимо, сейчас Наталья уже счастлива находиться дома с супругом. Знаменитость опубликовала новый снимок в своем инстаграм-аккаунте. Она похвасталась растяжкой, которую тренирует вместе с Александром. Кадр получился, действительно, очень красивым. "Май, спорт, любовь", – пописала публикацию певица.
Поклонники восхитились новым снимком Глюкозы. "Идеально", "Как красиво", "Очень круто", "Взрослые игры!" – написали фолловеры. В комментариях также отметилась жена Олега Газманова Марина "Хорошая растяжка – любви отличный бонус", – считает она.
Отметим, что в Сети не один год пишут о том, что брак Глюкозы находится на грани развода. Мол, в семье певицы отношения не такие уж и хорошие. Но, вопреки нелепым слухам, Наталья неоднократно доказывает, что она любит своего мужа. У супругов есть двое детей. В 2007 году на свет появилась дочь Лидия, а в 2011-ом родилась еще одна наследница, которую назвали Верой.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Любимая актриса. Какая?
Откуда у Малышевой дворец?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Сын хочет сменить пол
Травля
Люблю женщин в теле
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?