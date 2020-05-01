Мать Жанны Фриске получает тонны сообщений от поклонников певицы

Фанаты певицы тепло и нежно чествуют Ольгу Фриске. В соцсетях женщине оставляют трогательные сообщения.
Так, например, на фанатской странице сына Жанны, Платона, в "Инстаграм" разместили несколько архивных фото. "С днем рождения! Здоровья, мира, счастья и исполнения всех мечт, Ольга Владимировна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написано под снимками.
На первом фото мама Жанны Фриске запечатлена с внуком Платоном Шепелевым. Ольга Владимировна держит малыша на руках.
На втором снимке можно увидеть саму певицу, ее родительницу, сына и сестру Наталью. Семейство позирует на берегу моря. На курорте вокалистка восстанавливалась после продолжительного лечения. Артистка болела раком мозга. Кадр был сделан незадолго до кончины знаменитости. Из-за терапии Жанна Фриске очень поправилась.
Отметим, что Ольга Владимировна несколько лет не видела Платона. Мальчик не встречается с бабушкой из-за семейного конфликта. Родители певицы не могут найти общий язык с несостоявшимся зятем телеведущим Дмитрием Шепелевым.
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