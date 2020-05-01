Отдавать долги до гробовой доски: вскрылись новые подробности о зарубежных хоромах Малышевой

Поговаривают, что огромный дом ведущей Первого канала куплен в кредит. За дворец неподалеку от Нью-Йорка Елена Малышева будет платить до 2046 года.
Интересно, что гасить долг знаменитость будет практически до гробовой доски. На момент последнего платежа Елена уже отпразднует 85-летие.
Точно неизвестно на каких условиях Елене Малышевой дали займ. Тем не менее, как сообщает телеграм-канал Mash, в 2016 году банк ссудил российскому теледоктору 2,1 миллиона долларов. Отметим, что особняк звезда приобрела за шесть миллионов долларов.
Как писали "Дни.ру", известный телеведущий Владимир Соловьев заступился за Елену Малышеву. Он считает, что его коллега не так уж много зарабатывает. "Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет", – заявил Соловьев.
Напомним, на днях в Сети вышло расследование, где сообщалось о несметных богатствах ведущей Первого канала Елены Малышевой. Эта информация стала резонансной.
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