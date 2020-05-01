"Огромный живот": Самойлова рассказала о переменах во внешности

Многие россияне признаются, что во время режима самоизоляции стали слишком много есть, и поэтому появляются лишние килограммы. Похоже, тренажерные залы будут забиты после того, как карантин закончится.
Не дожидаясь открытия фитнес-клубов, за себя решила взяться модель Оксана Самойлова. В инстаграм-аккаунте она рассказала подписчикам, что за последнее время набрала пять килограммов, и это ее совсем не радует. "Я даже не буду вставать боком, потому что у меня огромный живот", – сказала Самойлова.
Вероятно, бизнесвумен растеряла форму не только из-за неправильного питания. Причиной лишнего веса может быть и недавняя беременность. Напомним, три месяца назад Оксана родила сын от рэпера Джигана.
В последнее время артист ведет весьма странный образ жизни. Недавно он покинул стены клиники, где его в очередной раз лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. До этого Джиган употреблял очень много спиртного и запрещенные вещества. Это сказалось на отношениях с женой. Оксана намерена развестись с рэпером после того, как карантин закончится.
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