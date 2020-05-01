"Новый член семьи": счастливый Крюков показал малыша

Подробностями он поделился в личном микроблоге. "Представляю Вам нашего нового члены семьи! Его зовут Боно! Ему уже 3 месяца!", – рассказал счастливый Константин Крюков.
Новую запись он сопроводил фотографией, где держит на руках щенка. Актер добавил, что животное – помесь пуделя и йоркширского терьера. Малыш уже полтора месяца скрашивает изоляцию Константина Крюкова и членов его семьи.
Пользователи поздравили артиста с пополнением. "Очень красивый пес", "Какая прелесть", "Какой же он очаровательный! Поздравляю вас", – написали комментаторы. Один из подписчиков отметил, что между хозяином и питомцем есть сходство: "Одно лицо, кудряши".
Напомним, в начале этого года Константин Крюков дал откровенное интервью "Дни.ру", где рассказал о том, как попал в кинематограф. Первым проектом артиста стал художественный фильм "9 рота". Тогда вокруг него ходила масса пересудов.
Многие недоброжелатели говорили, что Константин Крюков попал в кино по блату – он приходится племянником режиссеру Федору Бондарчуку. "Он показал своим примером, что главное – не то, что говорят, пересуды, а чтобы общее дело получилось", – заявил актер.
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