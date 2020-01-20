Попавший в кино по блату Константин Крюков наплевал на пересуды

Константин Крюков в интервью "Дни.ру" сделал откровенное признание. Артист рассказал, как попал в кинематограф.

По словам актера, ему очень помог режиссер Федор Бондарчук, который является его родным дядей. Первым проектом Константина Крюкова стал фильм "9 рота".

"Было понятно, что я племянник, он дядя-режиссер", – отметил он. При этом Константин Крюков отметил, что вокруг его персоны ходила масса пересудов. "Как артист сюда попал?", "Блат", "Ничего не знает" и прочее...", – поделился актер.

По его словам, Федор Бондарчук – очень дисциплинированный в работе. "Его группы работают всегда как швейцарские часы. Он так умеет задать рабочую схему, что все забывают, кто здесь друзья, кто родственники. Понятно, что внутри группы есть куча родственников, друзей, близких, но это все отметается, и люди начинают работать", – рассказал Константин Крюков.

Актер вспомнил, что за первые три дня понял, что ему будет еще тяжелее, чем остальным. "Кроме того, что ты артист и тут работаешь, все знают, что ты племянник, и режиссер будет еще строже. Я ему очень благодарен за это. Он показал своим примером, что главное – не то, что говорят, пересуды, а чтобы общее дело получилось", – заключил Константин Крюков.