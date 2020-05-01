Прояснилось будущее оскандалившейся Тодоренко в продолжении шоу "Маска"

По словам Юлии Сумачевой, генерального продюсера WeiT Media, в следующем сезоне состав судей не изменится. Регина Тодоренко сохранит свое место.
Сумачева считает, что звездный коллектив сработался. "Они такие веселые, задорные, абсолютно разные. Мне бы не хотелось терять кого-то из них", – цитирует продюсера Sobesednik.ru.
Напомним, за пару дней до финала музыкального шоу "Маска" Регина Тодоренко давала онлайн-интервью. Во время беседы теледива, говоря о домашнем насилии, переложила всю ответственность на жертв. Знаменитость задалась вопросом, какие шаги предприняли пострадавшие женщины, чтобы их не били мужья.
Слова Регины Тодоренко стали резонансными. Общественность они возмутили. В Сети знаменитость затравили. Из-за шумихи Регина потеряла несколько больших контрактов с рекламодателями. Многие полагали, что после скандала сотрудничество Тодоренко с шоу "Маска" закончится. К счастью для Регины, это оказалось не так.
Добавим, накануне супруг теледивы, певец Влад Топалов, решил откровенно поговорить с аудиторией личного "Инстаграм". Артист попросил прощения за агрессию, которая была спровоцирована ситуацией вокруг его жены. Топалов признался, что скандал его вымотал.
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