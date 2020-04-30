"Невзрослость": Милявская прошлась по Тодоренко и Топалову

Певица высказалась о скандале, в котором увязли ведущая Регина Тодоренко и ее муж вокалист Влад Топалов. Лолита Милявская считает, что теледива понятия не имеет о проблеме домашнего насилия.

Артистка подчеркнула, что не хотела бы присоединяться к травле Регины и Влада. Тем не менее, Лолита Милявская считает, что звезды в сложившейся ситуации ведут себя как подростки.

Тодоренко, по словам вокалистки, создает впечатление человека, который никогда не сталкивался с домашним насилием. "То, что она произнесла, – это из серии: я верблюда не видел, поэтому его нет", – добавила Милявская. Лолита не поверила извинениям телеведущей.

Также артистка прокомментировала поведение Влада Топалова. Певец заступался за жену и вел себя крайне несдержанно. "Это невзрослость. Это были два подростка, которые попались и потом начали защищаться", – рассудила знаменитость.

Певица уверена, что Влад и Регина сейчас растеряны. Сначала они "выпустили когти", но потом им кто-то объяснил, что так вести себя нельзя – чревато материальными проблемами.

Прошлась Лолита Милявская и по Павлу Прилучному. Ранее супруга знаменитости, Агата Муцениеце, рассказала, что тот поднимал на нее руку. Лолита считает, что бьют женщин только "слабые существа".

Напомним, не так давно стало известно о новом ухажере Лолиты Милявской. По слухам, вокалистка встречается бизнесменом, имя которого скрывает.